Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1... Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!

Türkiye'de ve Avrupa'da 2024/2025 futbol sezonu başlıyor. Süper Lig ve Avrupa futbolu heyecanının yaşanacağı yayın platformları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 16:39
Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1... Hangi lig, hangi kanalda? İşte yayın platformları!
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Avrupa ve dünya futbolunda 2024-25 sezonu heyecanı başlıyor.

2024-25 sezonunda futbolseverlerlerin Türkiye'nin ve dünyanın önemli liglerini, turnuvalarını izleyebileceği yayın platformları belli oldu.

Yayın platformları ve yayınlayacağı lig ve turnuvalar şu şekilde:

BEIN SPORTS

Trendyol Süper Lig

Trendyol 1. Lig

İngiltere Premier Lig

Bundesliga

Bundesliga 2

TRT

Trendyol 1. Lig

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Konferans Ligi

UEFA Süper Kupa

İtalya Kupası

D-SMART

Brezilya Serie A

Arjantin Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 1

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 2

AFC Asya Kupası Elemeleri, finaller

TİVİBU SPOR

Bundesliga

Bundesliga 2

Almanya Süper Kupa

İspanya Kral Kupası

İspanya Süper Kupa

EXXEN

Tüm Milli Maçlar

İtalya Serie A

İspanya La Liga

Yunanistan Süper Ligi

UEFA Uluslar Ligi

Hollanda Eredisivie Ligi

Belcika Jüpiter Pro Lig

Finalissima Süper Kupa

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları

S SPORT

İspanya La Liga

La Liga 2

İtalya Serie A

İskoçya Ligi

İskoçya Kupası

Sudamericana

Libertadores

Yunanistan Ligi

Portekiz Ligi

Almanya Kupası

A SPOR - ATV

Türkiye Kupası

Süper Kupa

TFF YOUTUBE

TFF 2. Lig


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