Süper Lig şampiyonluk oranları belli oldu

İddaa, 5 Ağustos Cuma günü başlayacak Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk oranlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 10:45
Süper Lig şampiyonluk oranları belli oldu
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Süper Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak 2022-2023 sezonu öncesinde şampiyonluk oranları resmen belli oldu. İddaa, Süper Lig'in şampiyon oranlarını duyurdu.

Yeni sezon öncesinde Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe ve Abdullah Avcı ile yoluna devam eden geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında eşit oran verildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oranı 3.00 olarak açıklandı.

Valerien Ismael ile yoluna devam eden Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında 5,50 oran belirlendi.

Okan Buruk ile sezona başlayacak olan Galatasaray'ın oranı 6,50 olarak duyuruldu.

Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Medipol Başakşehir'in oranı 9.00 olarak açıklandı.

Geçen sezonun üçüncüsü Konyaspor'un şampiyonluk ihtimaline 15.00 oran belirlendi.


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