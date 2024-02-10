Süper Lig takımlarından toplam 87 transfer

Süper Lig ekipleri, ara transfer döneminde 87 futbolcuyu renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:30
Süper Lig takımlarından toplam 87 transfer
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Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren dönemde Süper Lig'de mücadele eden 20 kulübün 19'u kadrosuna yeni futbolcular dahil etti. Takımlar, 87 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım, birçok yıldız oyuncuyla yollarını ayıran Yukatel Adana Demirspor oldu. Adana temsilcisi 9 oyuncu transfer etti. Bu takımı sekizer transferle düşme hattından kurtulmaya çalışan TÜMOSAN Konyaspor ile ilk 10'u hedefleyen EMS Yapı Sivasspor izledi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün 7, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü'nün altışar transfer gerçekleştirdiği ara dönemde Gaziantep FK 5 transfer yaptı.

En az transfere ise birer oyuncuyla İstanbulspor ile Trabzonspor imza attı.

TRANSFER YAPAMAYAN TEK TAKIM ANTALYASPOR

Süper Lig'de kadrosuna yeni futbolcu katamayan tek takım Bitexen Antalyaspor oldu.

Transfer yasağı bulunan Akdeniz temsilcisi, ara transferde yeni oyuncu alamadı.

TRANSFER SAYILARI

İkinci transfer ve tescil döneminse Süper Lig takımlarının kadrosuna kattığı futbolcu sayıları şöyle:

Adana Demirspor - 9

Konyaspor - 8

Sivasspor - 8

Fatih Karagümrük - 7

Kasımpaşa - 6

MKE Ankaragücü - 6

Gaziantep FK - 5

Hatayspor - 5

Çaykur Rizespor -  4

Fenerbahçe - 4

Beşiktaş - 4

Başakşehir - 4

Alanyaspor - 3

Galatasaray - 3

Pendikspor - 3

Kayserispor - 3

Samsunspor - 3

İstanbulspor - 1

Trabzonspor - 1


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