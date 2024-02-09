Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci'den ilk açıklama: 'Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum'

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. Arnavut futbolcu ilk açıklamasında, "Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:43
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci'den ilk açıklama: 'Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum'
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Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a geldi. 

Arnavut futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIM'

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci, İstanbul'a indikten sonra ilk açıklamalarını yaptı.

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

PSG BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, "Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak." dedi.

Muci'nin dövmelerine değinen Yücel, "Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü da 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." sözlerin sarf etti.


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