Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi!
Bugün açıklanması beklenen yayıncı kuruluş ihalesi iptal edildi.
Bugün açıklanması beklenen yayın ihalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, ihaleye katılan iki firmanın da TFF’nin ‘rakam artırın’ talebine yanaşmamasının ardından yayın ihalesi iptal edildi.
Süreçle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yazılı açıklama yapması bekleniyor.
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