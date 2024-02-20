Futbol yayın ihalesi

20 Şubat 2024 Salı

Bir süredir futbol maçlarının yayın ihaleleri gündemde...

TRT, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını aldı ve Türk takımlarının maçlarını üç sezon boyunca şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayımlayacak.

Olması gereken buydu... “TRT bu parayı nereden veriyor?” diyenler gördüm. TRT’nin saçma sapan yapımlara ne paralar verdiğini defalarca yazdık. Ağzınız açık kalır. O yüzden toplumun geneline yönelik kamu yayıncılığı yapmak en azından boğulan vatandaşları biraz rahatlatır. Sanırım bu ay sonuna kadar ihale süreci tamamlanacak.

Ben ihaleyi kimin kazanacağından ziyade, Türk futbol kulüplerine en fazla maddi desteği ve Türk futbol taraftarına kimin ücretsiz hizmet vereceğini önemsiyorum. TRT yapacağı sponsorluk anlaşmaları ile konuşulan rakamları çok rahat şekilde karşılar, hatta kâra bile geçer.

Uzun yıllardır futbol maçlarını Türk futbolseverler ile buluşturan Paris Saint-Germain FC takımının da sahibi olan Katarlı iş insanı Nasır el Halifi’nin sahibi olduğu beIN Media Group LLC. Yayın hakları Cine5, Teleon derken 2000-2001 sezonunun devre arasında yapılan ihaleyi yıllık 165 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Digiturk, beş sezon boyunca lig maçlarını yayımlama hakkını elde etti ve maçlar LigTV’de yayımlanmaya başladı.

Daha önce “Şaki” adlı kitabımda ve OdaTV’de yazmıştım. Bugün tekrar hatırlatmakta fayda var. Zira BeinSport, Türk futbolunun sırtından yıllardır para kazanıyor.

Anlatmakta yarar var...

Sayıştay’ın 2017 yılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetim raporu bütün her şeyi çıplaklığı ile ortaya koyuyordu aslında.

TMSF, Çukurova Grubu’ndan 455 milyon dolarlık alacağını tahsil etmek amacıyla gruba bağlı Digiturk dahil 10 şirkete 2013’te el koydu. Katarlı iş insanı Nasır el Halifi’nin şirketi beIN Media Group ile 30 Haziran 2015 tarihinde hisse alım sözleşmesi yaptı. Digiturk’e nihai satış bedeli 1 milyar 108 milyon 799 bin dolardan 937 milyon 799 bin dolara düştü. Digiturk’ün o dönemde yabancı ortakları vardı ve satıştan TMSF’ye kalacak pay azami 292 milyon 199 bin dolar (ortaklara olan borçlar ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra kalan tutar) olarak hesaplandı. Yani o günkü kur ile (2.91 TL) 850 milyon Türk Lirası.

Bu noktada bir şey oldu... beIN Medıa Group, fona ödeyeceği birinci taksit olan 153 milyon 479 bin dolardan Digiturk’ün geçmişe ait ödenmemiş vergi benzeri mali yükümlülüklerini gerekçe göstererek 44 milyon 578 bin dolarlık kısmını kesti. İkinci taksit olan 138 milyon 719 bin dolarlık tutarda da yine aynı vergi ve benzeri mali yükümlülükler nedeniyle 30 milyon 917 bin dolarlık kesintiye gitti. TMSF de buna itiraz etmedi.

SAYIŞTAY’DAN KAÇMADI

Sayıştay ise TMSF’ye “Bu kesinti neden yapıldı? Hangi belgeye göre? Bana ibraz et” diye sordu. Ancak TMSF yanıt vermedi. Sayıştay sormaya devam ediyor.

Süper Lig isim hakkının üçüncü kişilere satılması durumunda fona kalması gereken 1 milyon 526 bin dolar daha reklam gelirlerinde de kesinti olmuş. Etti mi sana 77 milyon dolar!

Digiturk Katarlılara satılırken 135 milyon dolar sözleşme günündeki kur ile 399 milyon TL’lik Özel İletişim Vergisi (ÖİV) borcu olduğunu belirtmiş. Bu borcun da alıcı tarafından ödeneceği sözleşmeye yazılmış. Bein Media borcu ödememiş, 22 milyon TL de faiz işlemiş. Böylece borç çıkmış 422 milyon TL’ye. Vergi affı çıkınca soluğu vergi dairesinde almış şirket. 422 milyon TL olan borç düşmüş 258 milyon TL’ye. TMSF’ye de borcu ödedim diye dekontları sunmuş şirket. Ne kadar ödemişti 258 milyon TL değil mi? TMSF’ye olan ödemeden de kesilmesi gereken rakamın bu olması lazım. Uyanık şirket ne yapmış peki? Ödediği rakamı değil sözleşmede belirtilen 399 milyon TL borç tutarını kesmiş! 399 milyon TL’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) borcunu ödemiyor, faizi ile 422 milyon TL oluyor. Vergi affından yararlanıp 258 milyon TL ödüyor ve 164 milyon TL kâr elde ediyor. Bu yetmiyor sözleşme rakamı kapandı diye TMSF’den 141 milyon TL de fazla kesiyor. Yani buradan da o günkü kur ile 52 milyon dolar kesiyor.

Etti mi sana toplam 129 milyon dolar.

Sayıştay diyor ki: “Fon payından fazla kesilen 141 milyon TL’yi Bein Sports’tan alın.”

Alındı mı bilmiyorum. Sayıştay bir daha bu konuyu bulguları arasına almadı. TMSF de sorulara cevap vermiyor.

TMSF borcuna karşılık satıştan ne kadar alacaktı?

292 milyon 199 bin dolar...

Bein Sports ne kadar tutar kesti: 129 milyon dolar.

Elde ne kaldı?

163 milyon dolar.

TMSF şayet bu koşullarla o gün ihaleye çıkmış olsaydı sizce kaç kişi ihaleye girerdi? Her şeyi geçtim bugünkü ihaleye Katarlılar hangi yüzle girebiliyor?