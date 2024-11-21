Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 12:49

Milli takım maçlarının tamamlanmasıyla Trendyol Süper Lig'de sezon 13. hafta maçlarıyla devam edecek.

Süper Lig'de 13. hafta 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla başlayacak.

Yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Kasım Cumartesi

13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün

16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen


Etiketler: #hakem #Trendyol Süper Lig #TFF

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