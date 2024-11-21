Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Milli takım maçlarının tamamlanmasıyla Trendyol Süper Lig'de sezon 13. hafta maçlarıyla devam edecek.
Süper Lig'de 13. hafta 23 Kasım Cumartesi günü Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasındaki maçla başlayacak.
Yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 Kasım Cumartesi
13.30: Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00: Gaziantep FK-Başakşehir: Ozan Ergün
16.00: Kayserispor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00: Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 Kasım Pazar
13.30: Sivasspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00: Konyaspor-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00: Samsunspor-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00: Beşiktaş-Göztepe: Alper Akarsu
25 Kasım Pazartesi
20.00: Trabzonspor-Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
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