Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek aradan önceki son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding) - Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman) - Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül) - Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker) - Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) - Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat) - Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji) - Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) Bahattin Şimşek
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