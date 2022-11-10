Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

10 Kasım 2022 Perşembe, 13:33

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding) - Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman) - Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül) - Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker) - Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) - Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat) - Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) - Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji) - Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) Bahattin Şimşek