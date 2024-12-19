Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:44

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçını Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçını Ozan Ergün yönetecek.

KADİR SAĞLAM'A GÖREV VERİLMEDİ

Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.

İşte 17. haftanın hakemleri:


Etiketler: #hakem #Kadir Sağlam #Trendyol Süper Lig

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