Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı.
Eyüpspor - Fenerbahçe maçını Emre Kargın, Beşiktaş - Alanyaspor maçını Cihan Aydın, Kayserispor - Galatasaray maçını Mehmet Türkmen ve Trabzonspor - Bodrum FK maçını Ozan Ergün yönetecek.
KADİR SAĞLAM'A GÖREV VERİLMEDİ
Öte yandan MHK, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.
İşte 17. haftanın hakemleri:
Etiketler: #hakem #Kadir Sağlam #Trendyol Süper Lig
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