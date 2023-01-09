Süper Lig'de İstanbulspor ile Gaziantep FK yenişemedi

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 22:47
Süper Lig'de İstanbulspor ile Gaziantep FK yenişemedi
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Furkan Soyalp'in asistinde Jevtovic topu ağlara gönderdi.

UZATMADA EŞİTLİĞİ YAKALADI

Maç boyunca etkinliğini gösteremeyen İstanbulspor, 90+10'da penaltı kazandı. Ethemi'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan İstanbulspor, 1 puanı almayı başardı.

Bu sonuçla İstanbulspor 12 puana yükselirken Gaziantep FK ise puanını 19'a çıkardı.

Bir sonraki hafta ise Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken İstanbulspor ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.


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