Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci haftasındaki mücadelelerde görev alacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
16 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi:
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
*Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
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