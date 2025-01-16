Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 20. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 20. haftada tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.
Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
17 Ocak Cuma
20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 Ocak Cumartesi
13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
19 Ocak Pazar
13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi
20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük
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