Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 16.01.2025 - 14:46

Trendyol Süper Lig'de 20. haftada tek maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ilk haftası yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Ligde 20. hafta Trabzonspor-Sivasspor mücadelesiyle sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

17 Ocak Cuma

20.00: Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın

18 Ocak Cumartesi

13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır

16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam

19 Ocak Pazar

13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay

16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol

19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20 Ocak Pazartesi

20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük