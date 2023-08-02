Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda görev alacak hakemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:55
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda görev alacak hakemler belli oldu
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TFF, Süper Lig'in yeni sezonunda görev alacak Hakem ve Video Yardımcı Hakemleri açıkladı.



TFF hakem türkiye futbol federasyonu

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