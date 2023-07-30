TFF’nin siyasi kurulları

30 Temmuz 2023 Pazar

Yeni sezon öncesi Mehmet Büyükekşi federasyonunun açıkladığı kurullar, futbolda “eski tas, eski hamam” olarak yorumlana dursun, AKP’nin futbol merakı da tam gaz sürüyor. Ne yazık ki futbol yönetimi yine AKP’nin arka bahçesine dönmüş. PFDK, Tahkim, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ile Etik kurullarındaki milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileri yine ön plana çıktı. Örneğin federasyonun MHK ile birlikte en kritik kurullarından biri olan PFDK’nin başına AKP Çorum milletvekili aday adayı Fatih Maden getirildi. Maden geçen dönem Tahkim’deydi. Alaaddin Varol da AKP’den milletvekili olmak için federasyondan istifa etmişti, Büyükekşi bu ismi yeniden atadı. UÇK’deki Emrah Kulaklı ve Esra Hatipoğlu da AKP’de aktif yöneticilik, teşkilat üyelikleri yapan isimler. Etik Kurulu Başkanı Celal Candan da AKP Konya’dan milletvekilliği şansını denemiş ancak aday gösterilmemiş.

OKÇULUK MERAKI!

TFF’nin 2006 Haluk Ulusoy döneminden sonra siyasilerce onaylandıktan sonra seçildiği gerçeği defalarca yazıldı çizildi. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem futbol yönetimiyle yakından ilgilendiğini biliyoruz. Sonradan Mustafa Erdoğan bu işlere merak sarmış, yeşil sahaların “şeytan” lakaplı ismiyle Beylerbeyi buluşmalarında futbola yön verildiği iddia edilmişti. Şimdilerde ise Bilal Erdoğan’ın bu misyonu üstlendiği iddiası var. Oğul Erdoğan’ın Büyükekşi ile dostluğu biliniyor, hatta Okçuluk Vakfı’nın Riva federasyon tesisleri yolu üzerindeki merkezi de zaman zaman yoğun futbol sohbetlerine ev sahipliği yapıyormuş. Elbette kimin kimle dost olacağı bizi ilgilendirmez, işin içine futbol ekonomisi üzerine verilen kararlar girmedikçe.

TADİC ETKİSİ

İsmail Kartal’ın F.Bahçe’si Konferans Ligi maçıyla sahaya çıktı. 5-0’lık galibiyet bir yana, yeni transferler göz doldurdu. Dzeko, geçen yıl Icardi’nin G.Saray’a verdiği katkıyı sağlar mı bilinmez, Tadic’in takımın yıldızı olacağı kesin. 10 numaralı formayla 40 yıllık F.Bahçeli gibi oynayan 34 yaşındaki yıldız, çizgiye inip yapacağı asistleri ve golleriyle Sarı-Lacivertlilere çok puan kazandırır. Hatta ligin asist kralı olmaya adaydır.