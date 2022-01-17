Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı: Ali Palabıyık'a yine maç yok
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak maçların hakem kadroları açıklandı. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ardından kızağa çekilen Ali Palabıyık'a bu hafta da görev verilmedi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
18 OCAK SALI (YARIN)
17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 OCAK ÇARŞAMBA
17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20 OCAK PERŞEMBE
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerken karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma yaratmıştı. Abdülkadir Bitigen de maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Bu maçın ardından MHK, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'i kızağa çekerek maçlarda görevlendirmemişti.
BİTİGEN 21. HAFTADA DÖNDÜ AMA SÜPER LİG'E DEĞİL...
Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandığında MHK tarafından Ali Palabıyık'a yine görev verilmediği görülürken, Abdülkadir Bitigen ise Gençlerbirliği - Adanaspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig maçının orta hakemi olarak atanmıştı.
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