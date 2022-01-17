Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı: Ali Palabıyık'a yine maç yok

17 Ocak 2022 Pazartesi, 17:57

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

18 OCAK SALI (YARIN)

17.00 Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 OCAK ÇARŞAMBA

17.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa

17.00 Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20.00 Trabzonspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 OCAK PERŞEMBE

17.00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerken karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık verdiği kararlarla tartışma yaratmıştı. Abdülkadir Bitigen de maçta VAR hakemi olarak görev yapmıştı. Bu maçın ardından MHK, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen'i kızağa çekerek maçlarda görevlendirmemişti.

BİTİGEN 21. HAFTADA DÖNDÜ AMA SÜPER LİG'E DEĞİL...

Ligde 21. haftanın hakemleri açıklandığında MHK tarafından Ali Palabıyık'a yine görev verilmediği görülürken, Abdülkadir Bitigen ise Gençlerbirliği - Adanaspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig maçının orta hakemi olarak atanmıştı.



