Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 12:28
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 29. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları, Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Müsabakalar ve düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Mart Cuma:

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi:

20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler


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