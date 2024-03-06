Fenerbahçe Opet rakibine şans tanımadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu
PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Özlem Tuğral, Hümay Fırıncıoğlu, Levinska, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)
Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Ana Cristina (Gizem Örge, Drca, Vargas, Ergül Avcı)
Setler: 21-25, 24-26, 18-25
Süre: 78 dakika (24, 29, 25)
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
- AKP yöneticisi canlı yayında kabul etti
- Son 'İstanbul' anketi açıklandı
- Oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti
- Antalya'da İYİ Parti'ye şok
- Kurum’un ‘yok’ dediği projeyi bakanlık yürütüyor
- Emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
- Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırdı
- Neden Mısır’a gittikleri ortaya çıktı
- 'Bizi zafiyete uğrattı…'