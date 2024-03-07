Fenerbahçe Başkanı Koç, Sarı-Lacivertlilere zorluk çıkarılacağını söyledi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2024 - 04:00

Ali Koç, “Fenerbahçe’nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta, her anlamda, medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler...

Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz iletişim savaşı mı yapıyoruz, belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek. Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin” ifadelerini kullandı.

UEFA’DA RAKİP GİLLOİSE

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bugün Belçika’nın Union Saint Gilloise takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00’te başlayacak ve Exxen’den naklen yayımlanacak maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. SarıLacivertlilerde sakat İrfan Can Kahveci, King, Becao ile UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun forma giyemeyecek.

YILDIRIM’DAN AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yıldırım, “Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. F.Bahçe’nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur. Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Elli binden fazla üyesi bulunan F.Bahçe Spor Kulübü’nde başkanlık için birçok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur” dedi.

‘KUPA VAR KARAR YOK’

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarıyla ilgili TFF’ye yaptığı başvurunun üzerinden 3 yıl geçtiğini belirtip, “Alınteri var, şampiyonluklar var, kupalar var, karar yok!” açıklamasında bulundu. Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasında “Bir başvurunun incelenmek üzere TFF Yönetim Kurulu’nda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır. Tarihi gerçekler, resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini bekliyoruz. Davamızın arkasındayız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Zeki Rıza’ların, Lefter’lerin, Cihat’ların ve nicelerinin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

