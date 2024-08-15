Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
Açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra ilan edileceği belirtildi.
Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şöyle:
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