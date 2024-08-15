Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:08
Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

Açıklamada, ligin 3. haftasındaki Sipay Bodrum FK - Tümosan Konyaspor maçının oynanacağı stadın daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Süper Lig'de 3 ve 4. haftaların programı şöyle:


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