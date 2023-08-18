Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın maç programını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 12:18
Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu.

Sonraki haftalarla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada "İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

3 ve 4. haftaların maç programı şöyle:


TFF Trendyol Süper Lig Fikstür

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