Süper Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 3. ve 4. haftanın maç programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta müsabaka programı belli oldu.
Sonraki haftalarla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada "İlk yarının kalan haftaları, 31 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Eylül'de yapılacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Kura çekimleri sonrasında, takımlarımızın fikstürüne göre yapılacak olan çalışma sonrasında ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
3 ve 4. haftaların maç programı şöyle:
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