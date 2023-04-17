Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-HangiKredi Ümraniyespor: Ali Şansalan
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
17.00 İstanbulspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Arabam.com Konyaspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
20.30 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20 Nisan Perşembe:
17.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Giresunspor: Halil Umut Meler
20.30 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
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