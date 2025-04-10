Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta 11 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 31. hafta, Eyüpspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.
Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri şöyle:
11 NİSAN CUMA:
20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)
12 NİSAN CUMARTESİ:
16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)
19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)
19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
13 NİSAN PAZAR:
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)
20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)
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