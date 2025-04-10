Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 13:16

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:16

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta 11 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 31. hafta, Eyüpspor-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri şöyle:

11 NİSAN CUMA:

20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ:

16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)

19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR:

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)

16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)

19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)

20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)