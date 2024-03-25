Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:41
Süper Lig'de 32. haftanın programı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Karşılaşmaların programı şöyle:


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