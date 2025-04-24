Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
27 Nisan Pazar:
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam
Etiketler: #hakem #süper lig #MHK
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