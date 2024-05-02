Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:51

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.

Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

3 Mayıs Cuma

20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A.Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T.Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek