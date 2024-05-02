Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 35. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir" denildi.
Süper Lig'in 35. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
3 Mayıs Cuma
20.00 Ankaragücü - Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - A.Demirspor: A.Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: T.Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
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