Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını bildirerek 36. haftanın programını açıkladı.
TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" denildi.
Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:
Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #Program
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