Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatte oynanacağını bildirerek 36. haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:31

TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" denildi.

Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle:


Etiketler: #TFF #Trendyol Süper Lig #Program

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