Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı: Tüm maçlar aynı saatte!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:31

Güncelleme: 06.05.2025 - 14:31

TFF, Süper Lig'de 36. haftanın programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır" denildi.

Süper Lig'de 36. haftanın programı şöyle: