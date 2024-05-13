Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'de dün 36. hafta sona erdi.
Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
İşte 36. haftanın VAR kayıtları;
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- Bakışlarıyla mest eden 4 burç
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Samimi bir ortamda...'
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- Sorumlu yandaş medya
- Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?
- Derbinin tarihi belli oldu!