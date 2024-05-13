Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 20:12
Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
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Trendyol Süper Lig'de dün 36. hafta sona erdi. 

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

İşte 36. haftanın VAR kayıtları; 


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