Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'de dün 35. hafta sona erdi.
Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
İşte 35. haftanın VAR kayıtları;
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