Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:08
Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
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Trendyol Süper Lig'de 34. hafta sona erdi. 

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı. 

AL-MUSRATI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

İşte 34. haftanın VAR kayıtları; 


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