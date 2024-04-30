Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta sona erdi.
Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.
Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı.
AL-MUSRATI'NİN KIRMIZI KARTI
VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."
Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."
İşte 34. haftanın VAR kayıtları;
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