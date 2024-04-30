Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:08

Güncelleme: 30.04.2024 - 20:17

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta sona erdi.

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı.

AL-MUSRATI'NİN KIRMIZI KARTI

VAR: "Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak."

Volkan Bayarslan: "Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart."

İşte 34. haftanın VAR kayıtları;