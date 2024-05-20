Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 20:07

Güncelleme: 20.05.2024 - 20:49

Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı.

Videoda İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Fatih Karagümrük ve Kayserispor-Konyaspor maçları yer aldı.

İşte Süper Lig'de 37. hafta maçlarında hakem ve VAR arasındaki konuşmalar:

İstanbulspor - Sivasspor | İptal edilen penaltı

VAR: Potansiyel penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun önce kafasına temasını göstereceğim bilerek oynadığını.

Ömer Faruk Turtay: Ben gördüm yeterli benim için yeterli. Hakem atışıyla başlıyorum.

VAR: Tamam anlaşıldı.

Beşiktaş - Hatayspor | Penaltı kararı

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.

Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.

VAR: 2 numara doğru.

Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru, doğru.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük | 53. dakikadaki kırmızı kart

VAR: Zorbay, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme yapacağız.

VAR: Şimdi ilk olarak temas noktası. Şimdi sana pozisyonu gerçek hızda göstereceğim.

Zorbay Küçük: Tamam. Tüm kriterler mevcut. 26 numaraya kırmızı kart göstereceğim.

Kayserispor - Konyaspor | 14. dakikadaki kırmızı kart

VAR: Topsuz alanda şiddetli hareket için seni sahada incelemeye davet ediyorum, 9 numara.

Halil Umut Meler: Temas noktası evet. Yumruk yapıp yapmadığını görmek istiyorum elini. Evet fotoğrafı göster, yumruk fotoğrafını göster. Evet gördüm. 9 numara evet gördüm 9 numarayı.

VAR: 9 numarayı yaklaştır.

Halil Umut Meler: Topsuz alanda şiddetli hareketten dolayı oyundan atıyorum.

VAR: Evet doğru. 70 numaranın da sarı kartını iptal edebilirsin.

Halil Umut Meler: Hayır hayır onlar beraber.

VAR: Tamam.

İşte 37. haftanın VAR kayıtları;