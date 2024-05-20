Süper Lig'de 37. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden Süper Lig'de 37. haftada oynanan 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı.
Videoda İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Fatih Karagümrük ve Kayserispor-Konyaspor maçları yer aldı.
İşte Süper Lig'de 37. hafta maçlarında hakem ve VAR arasındaki konuşmalar:
İstanbulspor - Sivasspor | İptal edilen penaltı
VAR: Potansiyel penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun önce kafasına temasını göstereceğim bilerek oynadığını.
Ömer Faruk Turtay: Ben gördüm yeterli benim için yeterli. Hakem atışıyla başlıyorum.
VAR: Tamam anlaşıldı.
Beşiktaş - Hatayspor | Penaltı kararı
VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.
Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.
VAR: 2 numara doğru.
Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?
VAR: Doğru, doğru.
Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.
Gaziantep FK - Fatih Karagümrük | 53. dakikadaki kırmızı kart
VAR: Zorbay, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme yapacağız.
VAR: Şimdi ilk olarak temas noktası. Şimdi sana pozisyonu gerçek hızda göstereceğim.
Zorbay Küçük: Tamam. Tüm kriterler mevcut. 26 numaraya kırmızı kart göstereceğim.
Kayserispor - Konyaspor | 14. dakikadaki kırmızı kart
VAR: Topsuz alanda şiddetli hareket için seni sahada incelemeye davet ediyorum, 9 numara.
Halil Umut Meler: Temas noktası evet. Yumruk yapıp yapmadığını görmek istiyorum elini. Evet fotoğrafı göster, yumruk fotoğrafını göster. Evet gördüm. 9 numara evet gördüm 9 numarayı.
VAR: 9 numarayı yaklaştır.
Halil Umut Meler: Topsuz alanda şiddetli hareketten dolayı oyundan atıyorum.
VAR: Evet doğru. 70 numaranın da sarı kartını iptal edebilirsin.
Halil Umut Meler: Hayır hayır onlar beraber.
VAR: Tamam.
İşte 37. haftanın VAR kayıtları;
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