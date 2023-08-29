Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
İşte bu hafta görev yapacak isimler:
Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
Beşiktaş-Sivasspor: Zorbay Küçük
Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Rizespor-Karagümrük: Murat Erdoğan
Pendikspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor-Kayserispor: Yasin Kol
Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker
Hatayspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
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