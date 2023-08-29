Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:58
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

İşte bu hafta görev yapacak isimler:

Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

Beşiktaş-Sivasspor: Zorbay Küçük

Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Rizespor-Karagümrük: Murat Erdoğan

Pendikspor-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Başakşehir-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor-Kayserispor: Yasin Kol

Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

Hatayspor-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka


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