Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Açıklanan hakemler şu şekilde:
Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
Galatasaray - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
Tümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan
Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan
İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay
Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler
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