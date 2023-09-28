Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 7. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:26
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Açıklanan hakemler şu şekilde:

Trabzonspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

Galatasaray - Ankaragücü: Volkan Bayarslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

Tümosan Konyaspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

Samsunspor-Gaziantep FK: Burak Pakkan

Sivasspor-Hatayspor: Murat Erdoğan

İstanbulspor-Antalyaspor: Çağdaş Altay

Karagümrük-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Adana Demirspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor-Başakşehir: Halil Umut Meler


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