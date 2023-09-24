Fenerbahçe'den hakem tepkisi: 'Hayretler içindeyiz'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 23:11

Güncelleme: 24.09.2023 - 23:11

UEFA Avrupa Konferans Ligi dönüşünde Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertlilerin golünü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Ligdeki üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 15 yaptı.

Maçın ardından Selahattin Baki şu sözlerle hakeme tepki gösterdi:

"İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha Futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. %100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması. Ne arandı? En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor."