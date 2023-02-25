Süper Lig'de açılış Fenerbahçe'den
Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde kendi evinde Konyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor’u konuk edecek.
JESUS CEZALI
Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 1 maç ceza nedeniyle takımının başında olamayacak.
Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Batshuayi forma giyemeyecek.
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