Süper Lig'de açılış Fenerbahçe'den

Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde kendi evinde Konyaspor'u konuk edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 09:28
Süper Lig'de açılış Fenerbahçe'den
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında bugün Konyaspor’u konuk edecek.

JESUS CEZALI

Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 1 maç ceza nedeniyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Batshuayi forma giyemeyecek.


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