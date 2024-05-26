Süper Lig'de asist kralı Dries Mertens

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Dries Mertens ise asist kralı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:54
Süper Lig'de asist kralı Dries Mertens
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.

Mertens, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol ve 18 asist kaydetti.

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:

1. Dries Mertens - 15

2. Haris Hajradinovic - 14

3. Dusan Tadic - 13

4. Sebastian Szymanski - 11

5. Deniz Türüç - 10

5. Edin Visca - 10


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