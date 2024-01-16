Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun ile turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:21
Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun ile turladı!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.

Serdar Dursun, attığı bu iki golle Fatih Karagümrük'ü kupada bir süt tura çıkardı.


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