Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun ile turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.
Serdar Dursun, attığı bu iki golle Fatih Karagümrük'ü kupada bir süt tura çıkardı.
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