Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Serdar Dursun ile turladı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 16.01.2024 - 15:29

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük ile Kırklarelispor karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 84. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti.

Serdar Dursun, attığı bu iki golle Fatih Karagümrük'ü kupada bir süt tura çıkardı.