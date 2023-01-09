Süper Lig'de Başakşehir, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

Yayınlanma: 09.01.2023 - 19:42

Güncelleme: 09.01.2023 - 19:42

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında üst sıralara oynayan iki takımın maçında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor, bu gole 58. dakikada Samet Akaydın ile karşılık verdi. Başakşehir, 4 dakika sonra 62'de bu kez Serdar Gürler ile öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇ SONUNDA GERGİN ANLAR

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından iki takım futbolcuları arasında saha içerisinde büyük gerginlik yaşandı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 34 puana yükseldi. Adana Demirspor, 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.