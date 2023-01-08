Süper Lig’de derbi ateşi: Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu, dev maçı Cumhuriyet'e yorumladı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:13

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:13

Türk futbolunun iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray, 2023’ün ilk Süper Lig derbisinde bugün saat 19.00’da Kadıköy’de karşılaşacak. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Dev maçı beIN Sports 1 naklen yayımlayacak.

Lider Galatasaray unvanını sürdürmek, Fenerbahçe de zirveyi rakibinden geri almak istiyor.

Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı sonrası bireysel çalışan Pedro dışında eksik yok. Sarı-Kırmızılılarda iyileşen Icardi, sarı kart cezaları biten Boey ve Oliveira ile anneanesinin vefatı nedeniyle gittiği Uruguay’dan dönen Torreira forma giyebilecek. Sakat Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross ise oynamayacak.

İLK GOL ÖNEMLİ

F.Bahçe ile G.Saray arasındaki lig maçlarında ilk golü atan taraf zor yeniliyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde G.Saray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

113 yıllık rekabette geride kalan 395 maçta en çok görülen sonuç 74 kezle 1-0 oldu. 49 kez 2-1’lik skor alındı.

İKİ TAKIMI ŞAMPİYON YAPAN HOCALAR DEV MAÇI CUMHURİYET’E YORUMLADI

Aykut Kocaman

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYACI VAR"

Aykut Kocaman: "Bu tip maçlarda her zaman işin psikolojisi önemli. En önemli faktör, ihtiyaçlar ve ihtiyaçların yaratacağı durum. F.Bahçe evinde oynama ve ihtiyaçlar söz konusu olduğundan daha fazla ihtiyaç sahibi. F.Bahçe bu sezon her zerresiyle şampiyonluğu istiyor. Bu da avantaj sağlıyor. Sarı-Lacivertliler direkt kaleye gitmeye çalışan ve istatistiklereyansıdığı gibi ligin en becerili, istekli, organize takımı. G.Saray geniş sahayı kullanarak kaleye gitmeye çalışıyor.

G.Saray’ın avantajı, ilk haftalarda dağınık ve bireysel görünüyorlardı. Son maçlarda bunu toparlayıp akıcı oynuyorlar, kazanma alışkanlığı yakaladılar. F.Bahçe, skor ne olursa olsun kendi oyununu yansıtmakta direnen bir takım. Bu, taraftarı maçın içinde olmaya davet ediyor. Kadıköy’deki maçlar F.Bahçe adına iki ihtimalliydi, galibiyet ve beraberlik. G.Saray, son 3 yıldır bu zinciri kırdı, bu da bütünsel faktörler içinde G.Saray lehine önemli bir durum."

Hamza Hamzaoğlu

"HIZLI HÜCUMLARA DİKKAT"

Hamza Hamzaoğlu: "Galatasaray ve Fenerbahçe çok formda. İki takımın da farklı oyun anlayışları var. Derbi, hızlı hücumları iyi yapabilen, ön bölgede kaliteli gol ayaklarına sahip aynı zamanda etkili orta saha oyuncularının bulunduğu iki takımın mücadelesi olacak. 90 dakika boyunca özellikle hücuma çıkarken kaptırılacak topların çok önem kazanacağını düşünüyorum. Buradaki hızlı hücumlar maçın sonucunu belirleyecek. Galatasaray’ın ve Fenerbahçe’nin mevcut durumlarına baktığımda birbirlerinden daha üstün denilebilecekbir tarafları yok diyebilirim. Tempolu bir maç izleyeceğimiz kesin.

Galatasaray’da oynarsa Gomis, son haftalarda çok formda ve gol bölgelerinde etkili. Aynı şekilde Mertens de formda. Icardi sakatlıktan çıktı ama büyük maçlarda kalitesini ortaya koyuyor. Fenerbahçe’de eğer önde kullanılırsa Ferdi’nin fark yaratacağını düşünüyorum. İrfan Can, Batshuayive oynarsa Valencia da etkili olacak isimler."

YABANCI DAMGASI

Geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide F.Bahçe 21 kez ağları havalandırdı, G.Saray rakibine 20 golle karşılık verdi. Bu maçlardaki 41 golün 28’ini yabancı futbolcular, 12’sini Türk oyuncular kaydetti. Bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Altay Bayındır

GÖZLER KALECİLERDE

F.Bahçeli Altay Bayındır, ligdeki 16 maçın tamamında oynayıp kalesinde 17 gol gördü. Altay 8 maçta gol yemedi.

Fernando Muslera

G.Saraylı Muslera bu sezon ligde 15 maçta forma giyerken 12 gole engel olamadı. Uruguaylı eldiven, 7 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.