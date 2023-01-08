Süper Lig'de Ankaragücü 2 maçlık hasrete son verdi
Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ankaragücü 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı.
Kayserispor karşılaşmanın 15. dakikasında Miguel Cardoso ile öne geçti. Ankaragücü bu gole Ali Sowe ile 38. dakikada karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Başkent ekibi, 63. dakikada Emre Kılınç'la bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti.
Emre Kılınç
2 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ankaragücü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, 2 maç sonra galip geldi ve 19 puana yükseldi. Kayserispor üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.
Ankaragücü ligin gelecek haftasında Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
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