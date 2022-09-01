Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri duyuruldu!

Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 13:33
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri duyuruldu!
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Açıklamaya göre, 2 Eylül Cuma günü oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

3 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ali Palabıyık görevlendirildi.

4 Eylül'deki MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan atanırken, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 5 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

2 Eylül Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Arda Kardeşler)

3 Eylül Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)

19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Ali Şansalan)

21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Zorbay Küçük)

21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ali Palabıyık)

4 Eylül Pazar:

19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Burak Şeker)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Kadir Sağlam)

21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Mete Kalkavan)

5 Eylül Pazartesi:

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)


süper lig hakem MHK TFF

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler