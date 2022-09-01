Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri duyuruldu!
Süper Lig'in 5. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Açıklamaya göre, 2 Eylül Cuma günü oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetecek.
3 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ali Palabıyık görevlendirildi.
4 Eylül'deki MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan atanırken, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 5 Eylül Pazartesi günü oynayacağı maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
2 Eylül Cuma:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Arda Kardeşler)
3 Eylül Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yasin Kol)
19.15 Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Ali Şansalan)
21.45 Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor (Zorbay Küçük)
21.45 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ali Palabıyık)
4 Eylül Pazar:
19.15 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Burak Şeker)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Kadir Sağlam)
21.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Mete Kalkavan)
5 Eylül Pazartesi:
21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Yaşar Kemal Uğurlu)
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