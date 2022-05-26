Süper Lig'de Beşiktaş'tan Jerome Boateng harekatı!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:21

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Beşiktaş'ın, Lyon'un sözleşmesi devam etmesine rağmen bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır olduğu 33 yaşındaki Jerome Boateng ile ilgilendiği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Alman milli takımında 76 kez oynayan tecrübeli stoper için Beşiktaş da devreye girdi.

Geçen sezon Lyon'da 27 resmi maçta forma giyen Boateng, 2 asistlik katkı verdi.