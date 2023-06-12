Süper Lig'de bu sezon en çok maç yöneten hakem Abdulkadir Bitigen oldu

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:06

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:06

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 6 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı Süper Lig hakem listesinde yer alan 29 hakem 313 Süper Lig maçında görev yaptılar.

Süper Lig'de 313 defa Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından görev verilen 29 hakem maçlarda bin 358 kez sarı kartına başvurdular. Sahada 87 defa kırmızı kart çıkaran orta hakemler, 115 kez de penaltı noktasını gösterdiler.

74 DEFA KART GÖSTERDİ

19 maçta düdük çalan Abdulkadir Bitigen, 2 derbi maçta görev aldı. 5 kez kırmızı kart gösteren Bitigen, yönettiği maçlarda 5 defa penaltı noktasını gösterdi. Sarı kartta da cömert olan Bitigen, 74 defa kartına başvurdu.

Süper Lig 2022-2023 sezonunda MHK tarafından görevlendirilen 29 hakem 313 maçta bin 358 sarı, 87 de kırmızı kart gösterirken, 115 kez de penaltı noktasını işaret ettiler.

VAR'DA TERCİH ALPER ULUSOY

Süper Lig'de TFF'nin VAR tercihi Alper Ulusoy oldu. TFF'nin VAR ve AVAR'da odaya kapattığı 12 isim 278 defa VAR ve 235 kez de AVAR'da görev yaptılar. 35 maçta görevlendirilen Alper Ulusoy VAR'ın lideri olurken, 33 maçla Serkan Tokat ise ikinci sırada yer aldı.

TFF'nin AVAR tercihi ise Serkan Tokat oldu. AVAR'da 30 kez odaya kapanan Koray Gençerler ilk sırayı alırken, Serkan tokat ise 29 kez odaya kapanan ikinci isim oldu.

EN FAZLA DERBİ YÖNETEN HAKEM

Süper Lig'de sezon boyunca 19 maçta görev alan Abdulkadir Bitigen en çok maç yöneten isim oldu. Bitigen'i 18'er maçla Ali Şansalan ve Zorbay Küçük izledi.

MHK'nin derbilerde güvendiği isim Halil Umut Meler oldu. Meler, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 14 maç yönetirken, 5 derbi maçında MHK'nin gözdesi oldu. 5 derbide düdük çalan Meler'i, 2'şer maçla Abdulkadir Bitigen, Ali Şansalan ve Volkan Bayarslan takip etti. Ali Palabıyık ise bu sezon bir derbide görev aldı.

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖSTEREN HAKEM

Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler bu sezon 14'er maçta görev aldılar. Bu maçlarda Meler ve Kalkavan 7'şer kez kırmızı kartına başvurdular.

Penaltılarda ise Mete Kalkavan ve Kadir Sağlam lider.14 maça çıkan Mete Kalkavan ve 15 kez düdük çalan Kadir Sağlam, 8'er kez penaltı noktasını göstererek ligde en çok penaltı düdüğü çalan isimler oldular.

Süper Lig'de sarı kart rekoru Zorbay Küçük'te. Küçük, 18 karşılaşmada görev alırken 89 kez sarı kart gösterdi. 18 maça çıkan Ali Şansalan 85, 14 maç yöneten Halil Umut Meler ise 75 kez sarı kartına başvurdu.

29 HAKEM 313 MAÇ

Süper Lig'de 313 karşılaşmada görev alan 29 hakemin karşılaşmalardaki maç sayısı, penaltı, VAR, AVAR, sarı ve kırmızı kart sayıları şöyle:

Ali Şansalan: 18 maç, 2 derbi, 4 kırmızı, 85 sarı, 5 penaltı ve 6 AVAR.

Abdülkadir Bitigen: 19 maç, 2 derbi, 5 kırmızı, 74 sarı, 5 penaltı, 7 VAR ve 3 AVAR.

Atilla Karaoğlan: 13 maç, 1 kırmızı, 71 sarı, 7 penaltı, 2 VAR ve 1 AVAR.

Ali Palabıyık: 8 maç, 1 derbi, 5 kırmızı, 39 sarı, 2 penaltı ve 2 VAR.

Arda Kardeşler: 17 maç, 3 kırmızı, 59 sarı, 5 penaltı, 3 VAR ve 1 AVAR.