TFF başkanlık seçiminin tarihi belli oldu
Yeni başkanının belirleneceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara'daki bir otelde saat 11.00'de başlayacak.
YENİ TFF BAŞKANI SEÇİLECEK
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.
Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.
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