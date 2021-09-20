Süper Lig'de dün oynanan maçların ardından 5.hafta tamamlandı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:35

Süper Lig'de dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından 5.hafta tamamlanmış oldu.

Avrupa'da oynanılan hafta içi maçlarından sonra üç büyüklerin hepsi sıkıntı çekerken, Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçı, ikinci yarıdaki golleri ile 3-2 kazanmasını bildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe aynı etkinliği ortaya koyamazken, Galatasaray 87. dakikada yediği gol ile Alanyaspor karşısında evinde 1-0 kaybetmiş oldu. Fenerbahçe ise bu haftaya kadar puanı bulunmayan Başakşehir'e 2 golle boyun eğmiş oldu.

GERİ DÖNÜŞLERİN HAFTASI

Süper Lig'in 5'inci haftası heyecanı yüksek maçlara sahne olurken, haftayı galibiyet ile tamamlayan takımlardan 4 tanesi, 3 puanı geriden gelerek kazanmayı başardı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olan VavaCars Fatih Karagümrük, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 4-3 galip gelerek puanını 10'a yükseltti ve iyi gidişatını sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş ise deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 2-0 mağlup duruma düştü. Karşılaşmaya 6 oyuncusundan yoksun çıkan ve mücadele içerisinde 2 oyuncusunu da sakatlık dolayısıyla değiştirmek durumunda kalan siyah beyazlı ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında bulduğu goller ile sahadan 3-2 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

İzmir derbisinde de kazanan takım, geriden gelerek 3 puana ulaşan Altay oldu. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen siyah beyazlı ekip, 71'inci dakikada Kappel ve 90+3'üncü dakikada Paixao'nun golleriyle 2-1 kazanarak iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı başardı. Atakaş Hatayspor da kendi sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a karşı 1-0 geriye düşmesine rağmen Diouf ve El Kaabi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 10'a yükseltti ve haftayı averajla 4'üncü sırada tamamladı.

GİRESUNSPOR'UN PUAN HASRETİ SONA ERDİ

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren GZT Giresunspor, lige istediği gibi bir giriş yapamamış ve ilk 4 haftada gol atamayarak 4 mağlubiyet almıştı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ilk puanını İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı. Konuk ettiği rakibi ile 0-0 berabere kalan Giresunspor, puanını 1'e yükseltmeyi başardı. Yeşil beyazlı ekip, ilk puanını almayı başarsa da 5 hafta sonunda Süper Lig'de gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

MAĞLUBİYET YAŞAMAYAN TAKIM SAYISI 3'E DÜŞTÜ

Süper Lig'de 5'inci hafta geride kalırken mağlubiyet almayan takım sayısı da 3'e indi. 4 hafta sonunda yenilmezliğini sürdüren iki takımdan biri olan Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0; Fenerbahçe ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu skorların ardından Beşiktaş, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor, mağlubiyet yaşamayan takımlar olarak 5'inci haftayı geride bıraktı.

İşte Süper Lig'de 5.haftanın toplu sonuçları:

Tamamlanan maçların ardından Beşiktaş ve Trabzonspor 13'er puan ile zirvede yer aldılar. Medipol Başakşehir ise Fenerbahçe'den aldığı puanlar ile son sıradan kurtulmuş oldu.

Oynanan maçların ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde: