Süper Lig'de en çok koşan isimler ortaya çıktı!
Süper Lig'de ilk 7 haftanın koşu mesafeleri ortaya çıktı. Listenin ilk 10 sırasında Galatasaray ve Beşiktaş'tan birer isim yer alıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sporx'in haberine göre ligde 7. haftada en çok mesafe kat eden oyuncular belli oldu. İlk 10 içinde Beşiktaş ve Galatasaray'dan sadece 1 ismin olması dikkati çekti.
TORREIRA VE GEDSON İLK 10'DA
Karagümrük forması giyen Borini, 12 bin 749 metre mesafe kat ederek en çok koşan oyuncular listesinde ilk sırada yer aldı. Borini'yi 12 bin 543 metre ile Shukurov takip etti. Öte yandan Galatasaray'dan Torreira listede 4, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ise 9. sırada kendisine yer bulabildi.
İLK 10 SIRADA YER ALAN İSİMLER
1- Borini 12.749
2- Shukurov 12.543
3- Soner Dikmen 12.243
4- Torreira 12.083
5- Muammer Sarıkaya 12.043
6- Tolga Ciğerci 11.929
7- Jimmy Durmaz 11.924
8- Taylan Antalyalı 11.919
9- Gedson Fernandes 11.913
10- Lima 11.853
Video Haberler
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor