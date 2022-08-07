Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü
Ligin 64 yıllık tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra en fazla maça çıkan takım olan başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, 53. kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, "Üç büyüklerden" sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.
Sarı-lacivertli kulüp, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de yer almanın heyecanını yaşıyor. Ligin en tecrübeli kulüplerinden biri olan MKE Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Arabam.com Konyaspor maçıyla, 65. sezonuna başlayan Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 53. kez yer alacak.
Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1710 maça çıktı.
PUAN SIRALAMASINDA 7. SIRADA
MKE Ankaragücü, lig tarihinde bugüne dek mücadele etmiş 73 kulüp arasında en fazla puan toplayan 7. takım konumunda bulunuyor.
52 sezonda 538 galibiyet, 493 beraberlik, 679 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 1870 puan topladı. MKE Ankaragücü rakip fileleri 1958 kez havalandırırken, kalesinde 2284 gol gördü.
5 KEZ KÜME DÜŞTÜ
MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 5 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.
MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN "EN"LERİ
Sezon: 53. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)
Video Haberler
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Ayakkabısını kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
- Boş baklava boş tosttan sonra boş börek...
- Kenan Doğulu konserine polis baskını
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Binanın 3. katından düşerek hayatını kaybetti
- İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi demirletildi
- Ukrayna'dan gelen 3 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçecek
- Dere kenarından ördek ve kaz yumurtası topluyor
- İstanbul'da sabaha karşı dev karşılama!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Emel Sayın'ı yıkan haber: Sosyal medyadan duyurdu
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- İstanbul Havalimanı'ndaki gofret fiyatı dudak uçuklattı
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı