Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de ertelenen 16. haftasında görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen 16. haftada görev yapacak hakemleri duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın hakemleri şöyle:
9 Ocak Salı:
17.00: Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!