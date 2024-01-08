Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:55

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:55

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ertelenen 16. haftada görev yapacak hakemleri duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 16. haftanın hakemleri şöyle:

9 Ocak Salı:

17.00: Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın