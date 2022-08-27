Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü 4 golle geçti!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük, 4-1'lik skorla kazandı.
Andrea Pirlo'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Salih Dursun, 9 ve 48. dakikada Fabio Borini ve 83. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada Rayyan Baniya'dan (kendi kalesine) geldi.
KARAGÜMRÜK'TEN İLK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte ligin 2. haftasını bay geçen Fatih Karagümrük, 3 maçta 3 puana ulaştı. 3. haftayı bay geçen Ankaragücü'nün ise 3 maç sonunda henüz puanı bulunmuyor.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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