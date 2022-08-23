Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu2na (PFDK) sevk etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 23:05
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Furtbol Federasyonu, PFDK sevk kararlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Hangikredi Ümraniyespor, Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği bildirildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.


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