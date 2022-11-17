Süper Lig'de flaş iddia: Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kancası
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kulüp Salernitana'nın talip olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın, transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.
Yusuf Yazıcı'nın hücum özellikleri olan bir orta saha profiline sahip olduğu, adam eksiltme özelliği olduğu, ön alanda takımı için sayısal üstünlük yaratabileceği ve orta saha ile hücum arasında bir bağlantı olabileceği kaydedildi.
Milli futbolcunun transferinin 7-8 milyon Euro bedelle bitebileceği ve Salernitana'nın sportif direktörü Morgan De Sanctis'in de devrede olduğu belirtildi. İtalyan futbol adamının, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Trabzonspor'da 8 maçta süre alan milli oyuncu, takımına skor katkısı sağlayamadı.
BONSERVİSİ LILLE'DE
Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın, Fransız kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
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